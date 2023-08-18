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القاهرة الإخبارية: سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر بسبب 230 حريقا بالغابات

كتب:

شريف سليمان
02:51 م | الجمعة 18 أغسطس 2023
كندا

كندا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات الكندية، أخلت مدينة يلونايف، أكبر مدن أقصى شمالي البلاد على خلفية حرائق الغابات، فيما اصطبغت سماء المنطقة باللون الأحمر وسط تلوث الهواء بالدخان الكثيف، وانبعاثات الحريق.

وعلميا، يمكن أن تظهر السماء باللون الأحمر أو البرتقالي عند وجود دخان حرائق غابات بسبب انتشار ضوء الشمس أو «الأطوال الموجية» في الغلاف الجوي، ويحتوي ضوء الشمس على جميع ألوان قوس قزح.

أكثر من ألف حريق غابات في كندا

وعندما يمر ضوء الشمس عبر الغلاف الجوي للأرض، تعكس الجزيئات الموجودة في الهواء «أطوال موجة» محددة، وخلال يوم صاف، لا تنعكس «الأطوال الموجية» الأقصر، مثل الأخضر والأزرق والبنفسجي، مما يجعل السماء تبدو زرقاء خلال النهار.

وينشط أكثر من ألف حريق غابات حاليًا في كندا، بينها نحو 230 حريقًا في المناطق الشمالية الغربية، ما يسلط الضوء على الحر الشديد الذي يشهده النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

حرائق غابات هائلة خلال فصل الصيف

وتشهد كندا حرائق غابات هائلة خلال فصل الصيف من هذا العام، وانتشرت النيران بسرعة في مختلف أنحاء البلد والتهمت مساحات كبيرة من الأراضي، ما أرغم عشرات الآلاف على الفرار من مساكنهم.

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