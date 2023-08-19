وظائف خالية من «الشباب والرياضة» بمرتبات مجزية وتأمينات.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية عن وظائف خالية للشباب، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة «كير مصر للتنمية» من خلال مبادرة توظيف مصر، إذ يتم تنظيم اليوم التوظيفي المفتوح لشركة رابت مصر.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة في بيانها تفاصيل الوظائف الخالية المطلوبة، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات الوظائف، والتي جاءت كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- محضر طلبات Order Picker.

2- عامل مخزن.

الشروط المطلوبة للوظائف

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على مؤهل عالي أو فوق متوسط أو متوسط.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

- يفضل أن يكون المتقدم للوظائف من ساكني المناطق القريبة من الرحاب أو مدينتي أو التجمع الخامس أو الشيخ زايد.

الحقوق والمميزات الوظيفية

- تمنح الشركة رواتب مجزية للموظفين العاملين بها.

- تحرص الشركة على توفير تأمين طبي واجتماعي للعاملين بها.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية التوجه اليوم السبت إلى 27 شارع 10 ميدان المحطة المعادي الدور الخامس من الساعة 11 صباحًا وحتى 5 عصرًا لإجراء المقابلة الشخصية.