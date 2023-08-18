وظائف براتب 6 آلاف جنيه وحوافر ووجبات.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف شاغرة بإحدى الشركات الكبرى في مجال البيع بالتجزئة بالمعادي، وتحتاج الشركة إلى مسؤول توظيف صاحب خبرة في تعيين العمال بمجالي الأمن والنظافة.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وتستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف الشباب والرياضة من حيث الشروط المطلوبة والحقوق والمميزات، والتي جاءت على النحو التالي:

- حاصل على مؤهل عال.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات.

- الحدق الأقصى للسن 28 عامًا.

- موقف التجنيد.

مميزات الوظيفة والراتب والحوافز

وذكرت وزارة الشباب والرياضة أن راتب الوظيفة يتراوح من 5 إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى الحوافز والتأمين الطبي والاجتماعي، ويعمل الموظف 9 ساعات لمدة 5 أيام في الأسبوع، ويحصل على يومين إجازة أسبوعية.

وللتقديم في الوظائف، يرجي إرسال السيرة الذاتية عبر هذا الإيميل CV@Tawarwghayar.com مع ذكر اسم الوظيفة.

وظائف بإحدى شركات السيارات

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف أخرى، بإحدى الشركات المتخصصة في صناعة زجاج السيارات، تشمل التخصصات الآتية:

- مراقب جودة.

- مدخل بيانات.

- مشرف إنتاج «ماكينات سحب وحقن».

- فني تشغيل ماكينات إنتاج «سحب هولو».

- فني تشغيل ماكينات إنتاج «سحب سوليد».

- فني تشكيل وتقطيع ألواح بلاستك.

- فني كهرباء كنترول.

- فني سلامة وصحة مهنيه.

- أمين مخزن.

- عمال مخازن.

- عامل علي خطوط السحب والحقن.

- عامل علي خطوط التشطبيات.

الشروط المطلوبة للوظائف

وجاءت شروط الالتحاق بالوظائف على النحو التالي:

- خبرة سابقة في مجال التخصص.

- موقف واضح من التجنيد.

- يفضل من سكان العاشر من رمضان والزقازيق.

المميزات الوظيفية

- رواتب مجزية وحوافز إضافية.

- تأمين طبي واجتماعي.

- وسيلة مواصلات وجبة.

موعد التقدم للوظائف

يتم التقدم للوظائف بنادي الشرقية الرياضي يوم الأربعاء 23-8-2023، من الساعة 10 صباحًا وحتى 3 عصرًا، وللتقديم يرجى ملء الاستمارة من هنـــــــــــا.