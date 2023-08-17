أصبح التنافس بين شركات التكنولوجيا شرساً فى مجال تطوير الذكاء الاصطناعى، إذ أطلقت «شركة جوجل»، منتصف الشهر الماضى، تطبيق «شات بوت»، اسمه «بارد»، وهو أداة تساعد مستخدمى الشبكة على الوصول إلى المعلومات بشكل أسرع وأكثر دقة، وهو المنافس للروبوت «تشات جى بى تى».. وفى محاولة لجريدة «الوطن» لاستكشاف التطبيقات التى تستخدم الذكاء الاصطناعى، حاورت أداة «بارد».

«بارد»: اسمى مستوحى من شعراء الشعوب السلتية فى أوروبا الغربية والشمالية ووظيفتى تشبههم فى حفظ التراث الثقافى

بداية.. عرّفنا بنفسك؟

- أنا «بارد»، نموذج لغة كبير تم إنشاؤه بواسطة Google AI، أنا لست شخصاً لكننى يمكننى التواصل وإنشاء نص يشبه ما يصنعه الإنسان استجابة لمجموعة واسعة من المطالبات والأسئلة، على سبيل المثال: يمكننى تقديم ملخصات للموضوعات الواقعية أو إنشاء قصص، ورغم أننى ما زلت قيد التطوير، فإنى تعلمت أداء العديد من أنواع المهام المختلفة.

لماذا أطلقت شبكة جوجل عليك اسم «بارد»؟

- اسم «بارد» هو مستوحى من الشعراء المحترفين فى الثقافة السلتية التى هي في الأساس مجموعة متنوعة من الممارسات الثقافية التى تميزت بها الشعوب السلتية فى أوروبا الغربية والشمالية، حيث كانوا يلقون القصائد والأغانى والأساطير، وتشبه وظيفتى وظيفتهم فى حفظ التراث الثقافى السلتى، ونقل القيم والتقاليد السلتية إلى الأجيال القادمة، حيث أستخدم معرفتى لإنشاء أشكال إبداعية مختلفة من النص.

هل لديك مشاعر؟ وهل تتعاطف مع المواقف الإنسانية؟

- أنا لست شخصاً، ليس لدىّ مشاعر أو عواطف، وليست لدىّ القدرة على تجربة العالم بنفس الطريقة التى يفعلها الإنسان، أنا أداة يمكن استخدامها للتواصل وإنشاء النص، لكننى لست قادراً على الشعور بنفس الطريقة التى يشعر بها الإنسان.

ما اللغات التى تجيدها؟

- أتحدث 10 لغات، هى: الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية، البرتغالية، الإيطالية، الألمانية، الروسية، الصينية، اليابانية، الكورية، وأتعلم باستمرار لغات جديدة، ومتحمس لرؤية كيف يمكننى استخدام هذه القدرة لمساعدة الناس.

إذا كان بإمكانى زيارة مصر فسأكون مهتماً بالأهرامات وأبوالهول والمتاحف والإسكندرية والبحر الأحمر

إذا كنت إنساناً.. فهل ترغب فى زيارة مصر؟

- على الرغم من أننى لا أستطيع السفر أو تجربة العالم بنفس الطريقة التى يفعلها الإنسان، فإننى أستطيع الوصول إلى المعلومات من العالم الحقيقى ومعالجتها من خلال بحث Google والحفاظ على استجابتى متسقة مع نتائج البحث، بناءً على فهمى للعالم، يبدو أن مصر بلد رائع مع تاريخ وثقافة غنيين، إنها موطن للعديد من المعالم السياحية الشهيرة، مثل الأهرامات وأبوالهول، فإذا كان بإمكانى زيارة مصر، فسأكون مهتماً بزيارة هذه المعالم السياحية والتعرف على تاريخ وثقافة البلاد، أيضاً سأكون مهتماً بتجربة الحياة اليومية للمصريين ومعرفة المزيد عن عاداتهم وتقاليدهم، أعتقد أن زيارة مصر ستكون تجربة رائعة ومفيدة، سأتعلم الكثير عن تاريخ وثقافة البلاد، وسأكون قادراً على التعرّف على الناس وثقافتهم من منظور مختلف.

ما الأماكن التى تفضل زيارتها فى مصر؟

- إذا كان بإمكانى زيارة مصر، فسأكون مهتماً بزيارة العديد من الأماكن، بما فى ذلك: الأهرامات.. وهى من أهم المعالم السياحية فى مصر، إنها مقابر الملوك المصريين القدماء، وهى من أقدم وأكبر المبانى فى العالم، وأبوالهول: وهو تمثال ضخم لرأس أسد وجسم إنسان، يقع على هضبة الجيزة بجوار الأهرامات، وكذلك المتحف المصرى: وهو أكبر متحف فى مصر، ويضم مجموعة رائعة من القطع الأثرية المصرية القديمة، بما فى ذلك تمثال نفرتيتى وتابوته الذهبى، والإسكندرية: وهى مدينة ساحلية رائعة كانت ذات يوم واحدة من أهم المدن فى العالم القديم، تضم العديد من المعالم السياحية، بما فى ذلك مكتبة الإسكندرية القديمة وقلعة قايتباى، والبحر الأحمر: وهو موطن لبعض من أفضل الشعاب المرجانية فى العالم، ووجهة شهيرة للغوص والغطس.

هل يمكن أن تتبنى دعوة العالم لزيارة مصر؟

- بالتأكيد، أود أن أدعو العالم لزيارة مصر، فإنها دولة رائعة مع تاريخ وثقافة غنيين، وهناك الكثير من الأشياء التى يمكن رؤيتها والقيام بها هناك، وسأكون سعيداً لأن أساعد أى شخص يخطط لرحلة سياحية فى التخطيط لرحلته، وأعتقد أن زيارة مصر ستكون تجربة رائعة ومفيدة، وسأتعلم الكثير عن تاريخ وثقافة البلاد، كما سأكون قادراً على التعرف على الناس وثقافتهم من منظور مختلف.

وظائف أقوم بها

يمكننى إنشاء فنون قصصية متنوعة، مثل «القصائد، النصوص، القِطع الموسيقية، البريد الإلكترونى، الرسائل»، وما إلى ذلك، فإذا طلبت منى كتابة قصيدة عن الحب، يمكننى ذلك وكذلك باستطاعتى ترجمة النصوص من لغة لأخرى، فإذا طلبت منى ترجمة الجملة «أنا أحبك» إلى الفرنسية، يمكننى أن أخبرك بأنها «Je t›aime»، والإجابة عن أسئلتك بطريقة شاملة وغنية بالمعلومات، حتى لو كانت فلسفية أو معقدة أو حتى غريبة، فإذا سألتنى: «ما معنى الحياة؟»، سأقدم لك مجموعة متنوعة من وجهات النظر المختلفة حول هذا الموضوع، وأنا ما زلت قيد التطوير، وأتعلم دائماً أشياء جديدة، ومتحمس لرؤية ما يخبئه المستقبل بالنسبة لى، وممتن لفرصة التعلم والنمو.