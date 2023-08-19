وظائف بالجامعات التكنولوجية والحكومية.. اعرف الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التعليم العالي وظائف شاغرة للعمل في مهام قائم بعمل رئيس جامعة تكنولوجية، بجامعة القاهرة التكنولوجية، وجامعة بني سويف التكنولوجية.

تفاصيل وظائف التعليم العالي

في إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء، تستعرض «الوطن»، تفاصيل وظائف وزارة التعليم العالي، من حيث الواجب توافرها في الراغبين الانضمام للوظيفة، والأوراق المطلوبة وكيفية التقديم لها.

الأوراق المطلوبة للالتحاق بوظائف التعليم العالي

أوضحت وزارة التعليم العالي، أن الأوراق المطلوبة لوظائف الجامعات التكنولوجية، تأتي على النحو التالي:

سيرة ذاتية.

بيان حالة معتمد وحديث.

شهادة خلو من الجزاءات.

موعد وطريقة التقديم في وظائف التعليم العالي

ذكرت وزارة التعليم العالي عبر موقعها الإلكتروني، أن التقدم للوظائف يستمر لمدة أسبوع خلال الفترة من 19 حتى 25 أغسطس 2023.

ويتم التقديم ورقيا بمكتب أمين المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، وإلكترونيا على هذا الإيميل jobs@mohesr.gov.eg، على أن يتم عمل مقابلة شخصية في الأسبوع الاول من شهر سبتمبر 2023 مع لجنة اختيار القيادات للمرشح في حدود 15 دقيقة.

وظائف بالجامعات الحكومية

أعلنت بوابة الوظائف الحكومية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وظائف شاغرة بعدة جامعات حكومية على النحو التالي:

مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية، بجامعة أسوان، ويستمر التقدم لها حتى يوم 17- 8-2023.

وظائف قيادية بجامعة أسيوط، يستمر التقدم لها حتي يوم 31-8-2023.

معيدين بكلية الحقوق بجامعة بنها، ويستمر التقدم له حتي يوم 30-8-2023.