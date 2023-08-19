التوقيت الشتوي في مصر 2023.. اعرف هتظبط ساعتك إمتى؟

أسابيع قليلة تفصلنا عن بدء التوقيت الشتوي في مصر، فبعد أنّ كان التوقيت الصيفي هو المعمول به على مدار الشهور القليلة الماضية، بعد تقديم الساعة 60 دقيقة، ينتظر الكثير من المواطنين، انتهاء تطبيقه لبدء العمل بالتوقيت الشتوي في مصر.

التوقيت الشتوي في مصر.. تعرف على موعد تطبيقه

وأعلن مجلس الوزراء عند تطبيق التوقيت الصيفي في مصر موعد انتهائه أيضا، ونوضح من خلال هذا التقرير، موعد انتخاء التوقيت الصيفي، وبدء العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر، وفق مجلس الوزراء كالتالي:

قرر مجلس الوزراء في شهر إبريل الماضي، بدء تطبيق التوقيت الصيفي في مصر مع آخر جمعة من شهر إبريل، ويستمر هذا التوقيت حتى آخر خميس من شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ العمل بـ التوقيت الشتوي في مصر في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل يوم الجمعة الموافق 27 أكتوبر المقبل.

كيف يتم ضبط التوقيت الشتوي في مصر؟

وعندما تم بدء التوقيت الصيفي في مصر، جرى تقديم الساعات لمدة 60 دقيقة، ولكن مع بدء التوقيت الشتوي في مصر، يتم تأخير ساعات الحوائط واليد والهواتف والأجهزة الإلكترونية لمدة 60 دقيقة، لتعود الساعة إلى وضعها السابق.

سبب تطبيق التوقيت الصيفي في مصر

وكان قد أوضح مجلس الوزراء عند إصدار قرار تطبيق التوقيت الصيفي في مصر أن هذا القرار له العديد من المميزات، إذ أنه يساعد على توفير الكهرباء، فضلا عن توفير بعض المواد البترولية مثل البنزين والسولار.