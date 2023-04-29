تضم الغردقة عددًا من الشواطئ العامة والخاصة وأكثر من 150‪ فندق ومنتجع سياحي وتستقبل آلاف الزائرين في فصل الصيف، وذلك بعد تعديل التوقيت الصيفي والعمل به في كافة محافظات مصر وتقدم «الوطن» خدمة موعد نزول موعد نزول البحر في الغردقة بعد تعديل التوقيت الصيفي.

موعد نزول البحر في الغردقة

كشف أشرف فؤاد مدير عام شواطيء العائلات العامة بالغردقة في تصريحات لـ «الوطن» بأنه بعد العمل بالتوقيت الصيفي تكون مواعيد نزول البحر فى الغردقة من الساعة الثامنة صباحا وآخر موعد لنزول البحر في تمام الساعة السادسة مساءاً قبل غروب الشمس.

وأكد «فؤاد» أنه ممنوع نزول أي شخص إلى البحر بعد الساعة السادسة مساءا طبقا للتعليمات وإلاً سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتعرض للعقاب.

شواطئ عامة بالغردقة

وأشار «فؤاد» إلى أن الغردقة تضم 3 شواطيء عامة تشرف عليها محافظة البحر الأحمر وهي شواطيء العائلات وأكبرها شاطىء العائلات بالنادي الاجتماعي، ويسع لأكثر من 3 آلاف شخص، ورسم الدخول 50 جنيه للفرد طوال اليوم شاملة الشماسي والكراسي ويغلق أبوابه الساعة الثانية عشر منتصف الليل ويحذر من نزول البحر بعد الساعة السادسة مساء.

الغردقة تستعد التوقيت الصيفي

تستعد أجهزة مدينة الغردقة لاستقبال آلاف المصافين تزامنا مع التوقيت الصيفي الجديد حيث أعلنت أجهزة الغردقة رفع حالة الطوارئ لتأمين المصطافين خلال إجازة الصيف.