11 إجراء احترازيا لمواجهة متحور كورونا الجديد «EG.5».. بينها ارتداء الكمامات

حالة من القلق تسود العالم بعد الإعلان عن تزايد انتشار متحور كورونا الجديد المعروف باسم «إيريس» الذي وصفه العلماء بأنه سريع الانتشار وأصيب به نحو 1.5 مليون شخص العالم حتى الآن، وتوفي به الآلاف.

طفرات مستجدة مقاومة للمناعة

ومن جانبه، أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المتحور الجديد يواصل الانتشار بقوة في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن لديه طفرات مستجدة سهلت زيادة قابلية ارتباط شوكة الفيروس البروتينية مع المستقبلات التي تعلو الخلايا البشرية، وقامت بتحسين قدرته على المراوغة المناعية والتخفي من الجهاز المناعي للإنسان.

تزايد أعداد الحالات بالمستشفيات

وأضاف «بدران» في حديثه لـ«الوطن»، أن انتشار المتحور الجديد إيريس اتسم بالنمو السريع بعد أن بدأ هذا يتضح وبقوة مع الزيادات الأخيرة في أعداد دخول المصابين بالمستفيات خاصة بكوريا الجنوبية واليابان ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

المتحور الجديد لا يتسم بالشراسة

وأوضح عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المتحور الجديد إيريس لم يكتسب أي ضراوة أو تغييرات في شدة العدوى، أو شراسة في التسبب في مضاعفات حتى الآن، إذ لا تزال المخاطر الصحية العامة الحالية بسبب EG.5 منخفضة.

مخاوف مستقبلية من طفرات المتحور الجديد

وأشار «بدران» إلى أن المخاوف والتهديدات المستقبلية تكمن في تزايد الطفرات في المتحور EG.5، الموجودة أيضًا في بعض المتغيرات النادرة من عائلة XBB.1.5 وأوميكرون الأخرى، والتي يمكن أن تضاعف من قدرات الفيروس على الارتباط بمستقبلات الخلية وتقليل تأثير الأجسام المضادة المناعية.

20 متغيرا فرعيا

ولفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إلى أنه يوجد الآن أكثر من 20 متغيرًا فرعيًا من XBB وأنساب أخرى تحمل أيضًا طفرات في شوكة الفيروس تفوقت في الاختبارات المعملية على EG.5.1 في الارتباط السريع بالخلايا وتجنب الاستجابة المناعية، كاشفًا أن هذه المتغيرات الفرعية تمثل عددًا صغيرًا ولكن أصبحت تصيب أعداداً متزايدًا من الحالات، وهذه التطورات تحت المراقبة، وربما تكون أكثر إثارة للقلق من المتحور EG.5 مع توقع زيادة الحالات في الأسابيع المقبلة.

العودة للتدابير الوقائية

الأنباء والأخبار الواردة عن المتحور الجديد إيريس تحتم تحذير المواطنين في كل دول العالم بالعودة للتدابير الوقائية، للحفاظ على مكتسبات الحرب على فيروس كورونا التي لا زالت مستمرة، بحسب ما أكد «بدران»، مشيرًا إلى ضرورة اتباع الإجراءات الآتية:

- استخدام الكمامة في كل مكان به تجمعات، مثل وسائل المواصلات أو قاعات الحفلات، مع تغطية الفم والأنف بثني المرفق أو بمنديل ورقي عند العطس أو السعال.

- غسل اليدين بشكل متكرر مع تطهير الأيد إيما بالماء والصابون أو المطهرات الطبية.

- الامتناع عن المصافحات أو العناق أو القبلات، إذ أن القبلات يمكن أن تنقل متحورات فيروس الكورونا، مع ضرورة التباعد الاجتماعي وعدم التدخين أو التواجد في مجال المدخنين.

- التغذية الجيدة، لأنها تعزز المناعة وشرب الماء بوفرة وعدم السماح بالعطش.

- تهوية غرف النوم والمعيشة.

- النوم مبكراً، وعدم السهر لتقوية المناعة.

- الحصول على حصة يومية 15 دقيقة من أشعة الشمس بفترة قبل الظهر أو بعد العصر.

- ممارسة الرياضة كونها تعزز المناعة وتوفر المزيد من الأكسجين والتغذية للمخ، وإن تعذر ذلك فالمشي من أفضل أنواع الرياضة، وهناك علاقة بين عدد خطوات المشي والوقاية من أمراض العصر.

- التطعيم ضد الإنفلونزا من الأمور الهامة جداً للحماية من الإنفلونزا وتغيير مسار العدوى بالكورونا لو حدثت، مع ضرورة الحصول على تطعيم الإنفلونزا الرباعي، خاصة للمسنين وذوي الأمراض المزمنة والحوامل والأطقم الطبية.

- الالتزام بالوقاية من الإصابة بالإنفلونزا ومضاعفاتها كالإصابة بالالتهاب الرئوي وعدم السماح بالتحالف بين الكورونا والإنفلونزا.

- ضرورة متابعة التطعيم بلقاحات كورونا، بالحصول على جرعة تعزيزية للجهاز المناعي بعد الحصول على جرعة اللقاح بـ6 أشهر، لحمايته وحماية المجتمع من نشأة متحورات جديدة الكورونا.