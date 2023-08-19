آخر أخبار تراخيص البناء في المدن والقرى.. حملات مستمرة ضد المخالفين

أكّد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أنَّ تراخيص البناء مستمرة في المدن والقرى وفق ضوابط، ففي المدن يتمّ إصدار تراخيص البناء وفق اشتراطات البناء الجديدة، وفي القرى يتمّ العمل وفق قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ويتمّ إطلاق حملات مستمرة للتصدي لأي مخالفات أو تجاوزات على الفور وإزالة أي بناء مخالف واتخاذ اجراء قانوني ضد المخالفين.

وحول آخر أخبار تراخيص البناء، أضاف المصدر لـ«الوطن»، أنَّ الحكومة حاليا تواصل إعادة صياغة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء تمهيدا لإرساله إلى مجلس النواب للمناقشة وإقراره، كما يوجد مشروع قانون البناء الجديد في انتظار البت فيه بدور الانعقاد المقبل لمجلس النواب، ومن المتوقع إعادة النظر في اشتراطات البناء ووضع ضوابط تلائم التطورات مع الحفاظ على منظومة العمران واستعادة المظهر الحضاري والجمالي، ومنع أي تشوهات أو ظهور عشوائيات جديدة.

تراخيص البناء

وفيما يتعلق بآخر أخبار تراخيص البناء، أشار المصدر إلى أنَّه يتمّ إصدار ترخيص البناء وفق الضوابط الموجودة حاليًا، وعلى المواطنين اتباع إجراءات اصدار تراخيص البناء وعدم الخروج عنها، لأن من يخالف يقع تحت طائلة القانون، ولا تهاون في الحفاظ على أملاك الدولة والرقعة الزراعية على مستوى الجمهورية.

اشتراطات البناء

ومن اشتراطات البناء التي تطبق في المدن ألا يزيد ارتفاع العقار عن أرضى و4 أدوار كحد أقصى وفق عرض الشارع، كما توجد أكثر من جهة لمراجعة وإصدار تراخيص البناء ومنها الجامعات وهي تهدف إل ضبط منظومة العمران والقضاء على التشوهات والمخالفات التي حدثت في العقود الماضية.

وناشدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بسرعة إنجاز قانون التصالح في مخالفات البناء حتى يتمكّن المواطنين من تقنين الوضع والحصول على الخدمات والتعامل بشكل رسمي على العقار، كما تتمكن الحكومة من استرداد حقها.