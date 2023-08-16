وزير التنمية المحلية: «حياة كريمة» تسعى لتطوير الخدمات وتوفير فرص عمل

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين في القرى الأكثر احتياجا، وتطوير الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، والعمل على خفض معدلات الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة للمرأة المعيلة والشباب في هذه القرى.

مبادرة حياة كريمة بالمنيا

وفي سياق متصل، تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظتي الإسكندرية والمنيا في المتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل بمشروعات «حياة كريمة»، للوقوف على الموقف التنفيذي وتذليل المعوقات أولا بأول، لتسريع وتيرة العمل بها، لدخولها في الخدمة، وفقا للجداول الزمنية المحددة.

وتستهدف مشروعات المرحلة الأولى في محافظة المنيا، خدمة 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز، إذ انطلق حاليا، التشغيل التجريبي لـ18 مجمع خدمي، للتيسير على المواطنين، فضلا عن الانتهاء من 32 مجمعا للنهوض بالريف في قرى مراكز العدوة، وديرمواس، وملوي، ومغاغة وأبو قرقاص، سيجري تشغيلها تجريبيا خلال الفترة المقبلة.

وتتضمن خدمات المجمعات الخدمية، تقديم الخدمة في التضامن الاجتماعي والتموين والشهر العقاري والبريد والسجل المدني ومركز تكنولوجي، من أجل التخفيف والتيسير على المواطنين، ومنع مشقة الانتقال من مكان إلى آخر.

أسواق حضارية في الإسكندرية

وفي محافظة الإسكندرية، جار العمل على إقامة سوق حضاري متكامل ليخدم جميع أهالي قرى برج العرب، ومن المقرر الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري، في إطار خطة الدولة للحد من الأسواق العشوائية، وإنشاء أسواق حضارية متكاملة خلال الفترة المقبلة، وتوفير أماكن للباعة الجائلين لمنع الإشغالات والمخالفات وتسيير الحركة المرورية، من أجل خدمة أفضل للمواطنين، والحد من الأسواق العشوائية.