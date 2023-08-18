«التنمية المحلية» في أسبوع.. افتتاح معرض الحرف التراثية ومتابعة مشروعات «حياة كريمة»

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 12 حتى 18 أغسطس الجاري، ومن أبرز تلك الأنشطة ما يلي:

السبت 12 أغسطس

كلف وزير التنمية المحلية، إدارة مبادرة «مشروعك» وصندوق التنمية المحلية بالوزارة، بتنفيذ خطة الوزارة للمساهمة في تحقيق التنمية بالمجتمعات السكنية البديلة للعشوائيات والعمل على تحسين أوضاع المواطنين المعيشية والاقتصادية، والعمل على دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سواء للمشروعات القائمة أو المشروعات الجديدة لتحسين دخول الشباب والمرأة.

كما افتتح وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، معرض الحرف التراثية والمنتجات اليدوية بالتعاون مع منصة «أيادي مصر».

الأحد 13 أغسطس

ناقش وزير التنمية المحلية، مع الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف القطاعات، ومشروعات «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في 28 قرية بمركز كفر سعد.

كما تم إطلاق الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي 2023/2024، بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، ومنها دورة تخطيط وهندسة العمليات بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

‏كما افتتح وزير التنمية المحلية، المحطة الوسيطة الثابتة لتجميع المخلفات البلدية الصلبة بشارع بورسعيد في غمرة بالقاهرة بتكلفة 80 مليون جنيه، وتخدم 8 أحياء بالمنطقة الشمالية لمحافظة القاهرة وهي «شبرا - الزاوية الحمراء - حدائق القبة - روض الفرج - الشرابية - الساحل - الزيتون - الأميرية».

الإثنين 14 أغسطس

استعرض وزير التنمية المحلية، مشروعات الخطة الاستثمارية بمحافظة بني سويف للعام المالي الجديد 2023/ 2024، والإجراءات التنظيمية والاستعدادات اللازمة للبدء في تنفيذ مشروعاتها في قطاعات الرصف، الكهرباء، تحسين البيئة، والمرور والإطفاء، وتدعيم احتياجات الوحدة المحلية والمجالس القروية.

الثلاثاء 15 أغسطس

ناقش وزير التنمية المحلية، ملامح الخطة الاستثمارية في شمال سيناء خلال العام المالي الجديد 2023/2024 لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد والتوقيتات المحددة، بما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم، حيث يبلغ إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة 455,6 مليون جنيه.

الأربعاء 16 أغسطس

كما تم متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظات المرحلة الأولى للإسراع في تنفيذ المشروعات المستهدفة ودخولها الخدمة أمام المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن من جهات الدولة المختلفة.

الخميس 17 أغسطس

كما جرى متابعة مبادرة «سند الخير» التي أطلقتها الوزارة في مارس 2022 لتوفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق، حيث حققت مبيعات تقدر بحوالي 342,4 مليون جنيه.

وشارك وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقدة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسئولين لمتابعة خطة الدولة لتطوير منطقة القاهرة التاريخية.