بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة.. «لو معاشك اتوقف بدون سبب»

على مدار السنوات القليلة السابقة، ومنذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة الذي ساعد الكثير من الأسر الأكثر احتياجا في الحصول على معاش شهري، كان ذلك البرنامج بمثابة طوق النجاة بالنسبة لغير القادرين على شراء ما يحتاجون إليه من متطلبات الحياة، الأمر الذي يجعلهم يحرصون على الاهتمام بـ بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، حتى يتمكنوا من معرفة إمكانية حصولهم على المعاش بشكل شهري أم تم إيقافه.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي، والمسؤولة عن برنامج تكافل وكرامة بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة للمواطنين، حتى يتمكنوا من الاستعلام عن إمكانية صرف المعاش الخاص بهم، فضلًا عن تقديم الشكاوى في حالة إذا تم إيقافه بدون سبب، ونوضح من خلال هذا التقرير، خطوات الاستعلام وتقديم الشكوى عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة، التي جاءت كالتالي:

خطوات تقديم شكوى عبر بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة

- في حالة إيقاف معاش تكافل وكرامة بدون سبب، يرغب المواطن المستحق للمعاش في تقديم شكوى، فيدخل على بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة من هنا.

- ثم تظهر أمامه الصفحة الخاصة بالاختيار بين الاستعلام وتقديم شكوى، فيضغط المواطن على تسجيل شكوى، وإذا كان يرغب في الاستعلام يضغط على استعلام.

البيانات الخاصة بمقدمي الشكاوى

- وبعدها يكتب الراغب في تسجيل شكوى، الرقم القومي الخاص بمستحق المعاش بشكل صحيح.

- ثم تظهر أمامه بعض البيانات الخاصة به للتأكد منها.

- وفي النهاية، يسجل المستحق لمعاش تكافل وكرامة، الشكوى الخاصة به مكتوبة، ثم يتم الضغط على تسجيل ليتم تقديم الشكوى الخاصة به.