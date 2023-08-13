وزير التعليم: صرف دعم لطلاب «تكافل وكرامة» بشرط الالتزام بالحضور

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ضرورة أن يكون إدخال التكنولوجيا إلى المنظومة التعليمية تدريجيا، مشيرا إلى صرف دعم لطلاب «تكافل وكرامة» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، هو 60 جنيها لطالب الابتدائية، و80 جنيها لطالب الإعدادي، و100 جنيه لطالب الثانوي، بشرط الالتزام بتحقيق نسبة الحضور.

أهداف الخطة الاستراتيجية للوزارة

وأضاف وزير التربية والتعليم أن خلال إطلاق الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية للوزارة للفترة بين 2024 و2029، أن الخطة الاستراتيجية للوزارة تركز على تنمية القيم واحترام الآخر، واكتشاف وتنمية الموهوبين، وتنمية الوعى السياسي والانتماء والمواطنة للشباب والنشء، ومكافحة التسرب من التعليم، وخفض نسبة الأمية، والتوسع في تعليم الكبار، بالإضافة لتحسين الصورة المجتمعية للتعليم الفني، ونشر الوعي بقضايا المناخ.

إدراج قضايا المناخ والمبادرات الرئاسية في المناهج

وأشار إلى «تسليم طلاب الثانوية العامة أجهزة التابلت، وعليها محتوى رقمي كبير، ومن المقرر زيادته»، موضحا أن «الوزارة أدرجت قضية المناخ في المناهج والأنشطة المدرسية، كما أدرجت مبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التي تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية، وأهمها مشروع إصلاح التعليم المصري للمناهج والبنية التكنولوجية وطرق التقويم والامتحانات، ومشروع المدارس المتميزة لمتوسطي الدخل اليابانية والدولية الحكومية والنيل وSTEM، ومشروع ربط التعليم الفني بسوق العمل».