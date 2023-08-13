خبيرة تربوية عن صرف «التعليم» دعما لطلاب «تكافل وكرامة»: حافز كبير

بشرى سارة زفها الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم الفني، للطلاب اليوم خلال إطلاق الحوار المجتمعي لمناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم 2024 – 2029 وهي أنه من المقرر صرف دعم لطلاب «تكافل وكرامة» بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بقيمة 60 جنيها لطالب الابتدائية، و80 جنيها لطالب الإعدادي، و100 جنيه لطالب الثانوي، وذلك بشرط الالتزام بتحقيق نسبة الحضور.

صرف دعم لطلاب «تكافل وكرامة»

وتعليقا على ذلك، قالت بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن قرار وزير التربية والتعليم فيما يخص صرف دعم للطلاب «تكافل وكرامة» هذا يُعد حافزا كبيرا للطلاب وأولياء الأمور الذين يعتبرون من الطبقات المتوسطة في المجتمع ويساعدهم على الالتزام بالحضور في الدراسة، وذلك لأن هناك بعض الأسر لم يكن لديها دخل مادي كافٍ لتكفل مصاريف ومتطلبات الدراسة: «في كتير من الطبقات المتوسطة بتكون من ضمن الحواجز اللي بتمنعها إنها تخلي أطفالها تروح المدرسة هى المصاريف اليومية، يعني في أولياء الأمور ساعات مش بيكون معاهم قدر كافي أني يعملوا السندوتشات للأطفال وغيره».

وفيما يخص إدراج الوزارة قضية المناخ في المناهج والأنشطة المدرسية، ومبادرات وزارة التربية والتعليم والمبادرات الرئاسية التي تعمل وفق الخطة الاستراتيجية الخمسية، أوضحت الخبيرة التربوية أن هذا يُعد خطوة مهمة للطلاب لأنه يجب أن يكون الطالب على دراية كاملة بدراسة البيئة المحيطة به سواء كانت تتمثل في جهود الدولة أو جهود المجتمع.

إعداد خطط قابلة للتطبيق بمنظومة التعليم

تسعى وزارة التربية والتعليم إلى إعداد خطط قابلة للتطبيق بمنظومة التعليم، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحًا أنَّ استراتيجية تطوير التعليم يتمّ الإعداد لها منذ عامين من قيادات الوزارة والمتخصصين، إذ تمّ إعداد لقاءات ومناقشات عدة.