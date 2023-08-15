بدء صرف دعم «تكافل وكرامة» لـ22 مليون مواطن اليوم

يتوجه أكثر من 22 مليون مواطن إلى مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي، اليوم الثلاثاء، لصرف الدعم النقدي المقدم للأسر الأولى بالرعاية من برنامج «تكافل وكرامة» التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

بدء صرف معاش برنامج تكافل وكرامة

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بدء صرف معاش ورواتب برنامج تكافل وكرامة عن شهر أغطسس الجاري 2023، عبر منافذ الصرف، إذ فتحت مكاتب البريد أبوابها لاستقبال أكثر من 22 مليون مواطن مصري بالقاهرة ومختلف المحافظات.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدي لبرنامج تكافل وكرامة 5.2 مليون أسرة بتكلفة قدرها2.7 مليار جنيه، بحسب بيان وزارة التضامن الاجتماعي.

الفئات المستحقة لدعم «تكافل وكرامة»

وحددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات التي تستحق أن تحصل على معاشات تكافل وكرامة، وهي الأسر الفقيرة وأيضا الأطفال الأيتام، والسيدات المطلقات والأرامل، والأشخاص ذوى الإعاقة.

شروط الاستفادة من الدعم النقدي لتكافل وكرامة

ووضعت الوزارة العديد من الشروط للاستفادة من الدعم النقدي بألا يكون المسجل في البرنامج موظفا في أي وظيفة في أي جهاز حكومي، وألا يكون لديه أي ملكية في عقارات سكنية أو أملاك زراعية، وما يثبت ذك من مستندات وأوراق رسمية.