هل يوجد معاش لغير الموظفين؟.. الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تجيب

ذكرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، في ردها على تساؤل بشأن هل يوجد معاش لغير الموظفين؟ قائلة إنَّ فئة العمالة غير المنتظمة من المؤمن عليهم يمكنهم الحصول على معاش لكن بعد التقدم ببعض المستندات واستيفاء بعض الشروط.

وأضافت أنَّ العمالة غير المنتظمة يجب عليهم التقدم بالنموذج رقم 1 بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه مرفقاً به المستندات وذلك ضمن خطوات الحصول على معاش لغير الموظفين ومن المستندات ما يلي:

- صورة شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق.

- صحيفة البيانات الأساسية، وفقاً للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة.

- بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة أو مدى استحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

تفاصيل الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة

وفيما يتعلق بتساؤل هل يوجد معاش لغير الموظفين؟ أوضحت هيئة التأمين الاجتماعي عدة إرشادات يجب اتباعها بشأن الاشتراك التأميني للعمالة غير المنتظمة للحصول على معاش فيما بعد ومنها ما يلي:

- على صاحب العمل إرسال نموذج 1 من أصل وصورتين لكل من العاملين لديه مع طلب اشتراكه في الهيئة لأول مرة وخلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ استحقاق أي عامل جديد بالعمل لديه سواء كان التحاقا نهائيا أو تحت الاختبار.

- يرفق بالنموذج شهادة الميلاد المميكنة وصورة بطاقة الرقم القومي أو صورة جواز السفر يتم مطابقتها على الأصل بمعرفة الموظف المختص

- التوقيع على النموذج بما يفيد الاطلاع والموافقة على جميع البيانات الواردة به ولا يجوز لمن وقع عليه أن يعارض تلك البيانات أمام الهيئة وله اللجوء إلى مكتب علاقات العمل المختص أو القضاء

تأمينات إصابة العمل

- يستخدم هذا النموذج كطلب اشتراك في تأمين إصابات العمل فقط بالنسبة للفئات التالية:

- من تجاوز سن الشيخوخة وأوقف انتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

- العاملون الذين يخضعون لأحكام قانون العمل ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة.

- العاملون المتدرجون والتلاميذ والطلاب المشتغلون في مشروعات التشغيل الصيفي والخدمة العامة، ويشترط اعتماد النموذج المحرر لهم من المدير المسئول بالهيئة التي تشرف على التدريب مع ختمها بخاتم الجهة وإرفاق نسخة عمل المتدرب أو المستند المثبت لنوع العمل في جميع المجالات.

- يقتصر استيفاء الأجر على الفئات التي يتقاضى فيها المؤمن عليه أجرا من صاحب العمل.