طريقة الحصول على معاش استثنائي من التأمينات.. خطوات سهلة وفئات محددة

في كثير من الأحيان، يحتاج بعض المواطنين للحصول على مصدر دخل إضافي، يمكنهم من تلبية احتياجاتهم من متطلبات الحياة، وتحرص وزارة التضامن دائما على مساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وفي بعض الأحيان تتيح لهم فرصة الحصول على معاش شهري استثنائي، في حالة إذا تطابقت عليهم بعض الشروط.

وتمنح وزارة التضامن معاشا استثنائيا لبعض الفئات المستحقة له، ونوضح من خلال هذا التقرير الفئات التي يحق لها صرف معاش استثنائي لها، فضلا عن خطوات الحصول عليه، والتي جاءت كالتالي:

الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي

وكشفت الوزارة عن الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي، وهم:

1- العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام، والمستحقون عنهم، الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب.

2- تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

3- الأشخاص الذين أدوا خدمة جليلة للدولة.

4- ضحايا الكوارث العامة.

إجراءات الحصول على معاش استثنائي

وحول إجراءات الحصول على معاش استثنائي، وفق وزارة التضامن، فهي:

- إذا كان العميل الراغب في الحصول على معاش استثنائي من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام، يقوم باستيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص ويقوم بتقديمه بعد اعتماده وختمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية.

- إذا كان المواطن يرغب في تحسين المعاش، يتم تحويل المواطن للهيئة العامة للتامين الصحي للعرض على اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- وعلى الفور يتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- وبعد ذلك يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقا به التقرير الطبي والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حق المواطن في المعاش الاستثنائي، ثم يتم عرض الطلب علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.