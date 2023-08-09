«التضامن» تطلق المرحلة الأولى لدعم العمالة غير المنتظمة في 6 محافظات

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، إطلاق المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التي تستهدف من خلاله تقديم قروض لـ10000 مشروع صغير ومتناهي الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.

منح القروض لـ11 ألفا و300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة

وأنشئ صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالقانون رقم 167 لسنة 1956، والمعدل بالقرار الجمهوري رقم 1075 لسنة 1964، وهو هيئة عامة غير هادفة إلي الربح، وله شخصية اعتبارية.

وصرحت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان لها، بأن المرحلة الأولى من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة تبدأ بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي ثلاث بروتوكولات تعاون مع ثلاث جمعيات أهلية التي ستقوم بمنح القروض لـ11 ألفا و300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة في 6 محافظات (الجيزة- البحيرة- الفيوم- سوهاج- أسيوط وقنا).

الجمعيات الحاصلة على رخصة ممارسة النشاط

وأكدت الوزارة، مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية حاصلة على رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهي جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادي رجال الأعمال بنجع حمادي، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.