«القاهرة الإخبارية»: إعصار قوي يتجه نحو شمال المكسيك وكاليفورنيا

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المكسيك تستعد لوصول إعصار قوي من ناحية المحيط الهادئ، ما دفع بالسلطات لإصدار تحذير من فيضانات «كارثية محتملة»، في منطقة سياحية بشمال غرب البلاد وولاية كاليفورنيا الأمريكية المجاورة.

سرعة رياح الإعصار 230 كلم بالساعة

ويتوقع أن يترافق الإعصار «هيلاري» مع رياح قوية وفيضانات عارمة وظروف مائية «مهددة للأرواح»، حسبما أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير.

وبلغت سرعة رياح الإعصار 230 كلم بالساعة، قبل أن تتراجع قليلًا الجمعة، بحسب مركز الأعاصير، كما صُنف هيلاري إعصارًا من الدرجة الرابعة، ثاني أقوى الفئات على سلم سفير-سيمبسون المؤلف من خمس درجات.

وحذر المركز من احتمال حدوث «فيضانات مهددة للأرواح قد تكون كارثية» في مناطق واسعة من باخا كاليفورنيا وجنوب كاليفورنيا نهاية الأسبوع الحالي ومطلع الأسبوع المقبل، كما أقام الأهالي وعمال في كابو سان لوكاس دعامات حماية وأكياس رمل، استعدادًا لوصول العاصفة فيما كانت الأمواج تتكسر على الشاطئ.

سائحة أمريكية نحاول التفكير بإيجابية

وكان عناصر البحرية يقومون بدوريات على شاطئ كابو سان لوكاس، الوجهة الشهيرة للسياح المكسيكيين والأجانب.

وقالت السائحة الأمريكية كاترينا مورجان في منتجع كابو سان لوكاس بشبه جزيرة باخا كاليفورنيا: «إننا خائفون قليلًا ونحاول التفكير بإيجابية»، وكان الإعصار على بعد 460 كلم تقريبًا جنوب غرب كابو سان لوكاس عند الطرف الجنوبي لباخا كاليفورنيا، بحسب المركز الأمريكي للأعاصير.