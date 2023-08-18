كاليفورنيا تتأهب لإعصار هيلاري وعاصفة استوائية.. حدث لم تشهده من 84 عاما

بينما تتزايد سرعة إعصار هيلاري في المحيط الهادئ، فإن ولاية كاليفورنيا في حالة تأهب قصوى وتستعد لمواجهة نادرة مع عاصفة استوائية قادمة إليها، وهو حدث لم تشهده الولاية منذ أكثر من 84 عاما، حيث أدت الكوارث الطبيعية لهذا الحدث الوشيك إلى زيادة المخاوف في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

إعصار هيلاري وعاصفة استوائية تضرب كاليفورنيا

ومع صعود الإعصار هيلاري إلى عاصفة شديدة من الفئة 4، حيث يقترب من شبه جزيرة باجا المكسيكية اليوم الجمعة، ثم يضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يؤدي إلى هطول الأمطار والفيضانات على أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة؛ تستعد السلطات والسكان على حد سواء لتحديات لا مثيل لها.

واستعدت جنوب كاليفورنيا وأجزاء من نيفادا، لتلقي كميات كبيرة من الأمطار، مع تقديرات تتراوح من 2 إلى 6 بوصات في المناطق الأكثر تضررًا، بالإضافة إلى مخاطر الفيضانات، التي قد تؤدي إلى تحويل الأرض المشبعة إلى انهيارات طينية وأشكال أخرى من الأضرار الهيكلية بالبلاد، حسبا ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية.

حالة تأهب قصوى في كاليفورنيا

وقال المركز الوطني للأعاصير، في تحذير ليلي، إن إعصار هيلاري كان يتمايل على بعد 430 ميلاً جنوب كابو سان لوكاس بالمكسيك ليلة الخميس مع رياح قوية بلغت قرابة 125 ميلاً في الساعة.

وقال مركز الأعاصير، إن مركز هيلاري في طريقه للاقتراب من شبه جزيرة باجا يوم الجمعة وخلال عطلة نهاية الأسبوع، مما دفع المسؤولين المكسيكيين إلى إصدار ساعة إعصار وساعات عاصفة استوائية وتحذيرات لأجزاء من باجا كاليفورنيا سور.