كاليفورنيا تتأهب لإعصار هيلاري وعاصفة استوائية.. حدث لم تشهده من 84 عاما

بينما تتزايد سرعة إعصار هيلاري في المحيط الهادئ، فإن ولاية كاليفورنيا في حالة تأهب قصوى وتستعد لمواجهة نادرة مع عاصفة استوائية قادمة إليها، وهو حدث لم تشهده الولاية منذ أكثر من 84 عاما، حيث أدت الكوارث الطبيعية لهذا الحدث الوشيك إلى زيادة المخاوف في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ومع صعود الإعصار هيلاري إلى عاصفة شديدة من الفئة 4، حيث يقترب من شبه جزيرة باجا المكسيكية اليوم الجمعة، ثم يضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع، مما يؤدي إلى هطول الأمطار والفيضانات على أجزاء من جنوب غرب الولايات المتحدة؛ تستعد السلطات والسكان على حد سواء لتحديات لا مثيل لها.

140mph Cat. 4 #Hurricane #Hilary here's latest path & intensity. Plus, a quick look at where heaviest #California #rain is expected @nbcbayarea pic.twitter.com/0gbQ62IXed