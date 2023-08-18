الإعصار «هيلاري» يهدد شواطئ المكسيك والولايات المتحدة

اشتد الإعصار «هيلاري» وتحوّل إلى عاصفة كبرى في المحيط الهادئ، اليوم الجمعة، ويتوقع أن تزداد حدته قبيل اقترابه من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقّع هطول أمطار غزيرة بمناطق جنوب غرب الولايات المتحدة مع تحرك العاصفة شمالًا، بحسب ما أفاد المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، حسبما نقلت وكالة فرانس برس.

عاصفة من الفئة الرابعة

وصنف المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، «هيلاري» بأنه عاصفة كبرى من الفئة الرابعة، بسبب الرياح المصاحبة له والتي بلغت سرعتها القصوى 225 كيلومترًا في الساعة.

وكان "هيلاري" موجودًا ليلة أمس على مسافة نحو 684 كيلومتر جنوب منتجع كابو سان لوكاس السياحي في الطرف الجنوبي من باخا كاليفورنيا، بحسب المركز الأمريكي الذي توقّع استمرار شدّته في الارتفاع بسرعة خلال الصباح.

وأشار المركز الأمريكي إلى أنه من المتوقع هطول أمطار بكميات تصل ما بين 7.5 و15 سنتيمترًا، مع متساقطات معزولة تصل إلى 25 سنتيمترًا عبر أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا حتى ليل الأحد المقبل، ومن المحتمل حدوث فيضانات.

أمطار غزيرة بسبب العاصفة وارتفاع الأمواج

وتسببت العاصفة في هطول أمطار غزيرة وارتفاع الأمواج في مناطق على طول ساحل المحيط الهادئ الجنوبي الغربي للمكسيك، بما في ذلك منتجع أكابولكو السياحي، وفي الولايات المتحدة، قد تشهد أجزاء من جنوب كاليفورنيا وجنوب نيفادا هطول أمطار غزيرة مطلع الأسبوع المقبل.