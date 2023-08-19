التصدي لأعمال بناء مخالف بدون ترخيص بحي المنتزه في الإسكندرية

قال اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية، إن جميع إدارات الحي لديها يقظة تامة ومتابعة مستمرة في جميع شوارع ومناطق الحي، وسيتم عقوبة المخالفين ولا تهاون في محاسبة كل من تسول له نفسه التلاعب أو محاولة مخالفة القانون.

مواجهة البناء المخالف

وأشار اللواء سحلول رئيس حي المنتزه أول، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحي يسعى دائماً لمواجهة ظاهرة البناء المخالف حرصا على سلامة المواطنين، والتحرك الفوري فور رصد أي أعمال بناء مخالف بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المخالفين، وتم رصد أعمال بناء بالعقار الكائن بـ 33 شارع الشيخ حسين سليمان سيدي بشر، وجرى التحرك فورا بوحدة الإزالة الفورية وإدارة المتابعة الميدانية بالتوجه للعنوان المذكور وتم إيقاف الأعمال والتحفظ على كمية من الأسمنت، وبطاقة الرقم القومي للقائم بالأعمال، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو المخالفين.

الالتزام بالقانون

وشدد رئيس حي المنتزه أول بالإسكندرية أنه يجب على المواطنين اتخاذ الإجراءات القانونية والتوجه إلى المركز النموذجي بالحي لاستخراج التراخيص اللازمة سواء للبناء أو إشغال الطريق.