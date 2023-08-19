رئيس «صحة النواب» يطمئن الموطنين بشأن متحور كورونا الجديد: «مش موجود بمصر»

وجه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة للمواطنين بشأن متحور فيروس كورونا الجديد، الذي يطلق عليه اسم 5.EG أو «إيريس»، وهو أحد متحورات فيروس كورونا.

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التحورات الجديدة للفيروس ليست لها خطيرة حتى الآن، وأعراض تستمر لمدة يوم أو يومين، وتتمثل في الرشح وتعب الحلق وتكسير في الجسم، ولكن يتعافى المصاب تلقائيا بعد الحصول على الأدوية اللازمة خلال يومين أو تلاته، وأنه يجب على المواطنين حال الإصابة الالتزام بالبقاء في المنزل.

متحور فيروس 5.EG «إيريس»

وناشد رئيس صحة النواب المواطنين، ذوي الأعراض الخطرة والمصابين بالأمراض المزمنة ضرورة الالتزام بالبقاء في المنزل والالتزام بنصائح الأطباء، مؤكدًا أن مصر لديها بعض الطفرات «أوميكرون العادي» ولكن بالنسبة لمتحور كورونا 5.EG «إيريس»، فإنه لم يثبت حتى الآن معمليًا وجوده في مصر، ولكن بالنسبة للعائدين لديهم أعراض أوميكرون.