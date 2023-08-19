رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية.. خطوات التسجيل

يعد رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية وخطوات التسجيل، واحدة من أهم احتياجات طلاب الثانوية العامة في الوقت الراهن تزامنا مع تنسيق الجامعات الأهلية 2023، حيث إن جامعة الإسكندرية الأهلية تضم 19 برنامجا هذا العام يفي أهم احتياجات واهتمامات الطلاب من أجل اقتناص مكان في سوق العمل بعد التخرج.

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية كل ما يخص رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية وخطوات التسجيل بحسب إعلانها الرسمي.

رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

في بداية الأمر يدخل الطالب إلى رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية من أجل بدء التقديم في تنسيق الجامعات الأهلية 2023 وذلك من هنا.

خطوات التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية

وبمجرد بدء الدخول إلى رابط التقديم في جامعة الإسكندرية الأهلية ضمن تنسيق الجامعات الأهلية 2023 يقدم الطالب إجابات على تلك الأسئلة قبل اختيار البرامج الراغب الالتحاق بها، وهي كالتالي:

- اسم الطالب الرباعي باللغة العربية

- الرقم القومي للطالب

- رقم الجلوس في امتحان الثانوية العامة

- رقم الهاتف المحمول للطالب

- عنوان سكن الطالب حيث يختار محافظة سكنه.

- الاسم الرباعي لولي أمر الطالب.

- رقم الهاتف المحمول لولي الأمر.

- الرقم القومي لولي أمر الطالب.

- صلة قرابة ولي الأمر.

- عام الحصول على شهادة الثانوية العامة.

- المجموع الكلي لدرجات للطالب مضافاً إليها درجات المستوى الرفيع أو الحافز إن وجدت

- نوع الدراسة.