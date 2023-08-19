رابط التقديم في جامعة النيل الأهلية ومصاريف الكليات

يتساءل العديد من طلاب الثانوية العامة على رابط التقديم في جامعة النيل الأهلية، خاصة بعد إعلان الجامعات الأهلية تنسيق القبول والحد الأدنى لمختلف الكليات ومصاريف الدراسة بها.

رابط التقديم في جامعة النيل الأهلية

وحددت الجامعات الأهلية رابط التقديم في جامعة النيل الأهلية من هنا، إذ يمكن لطلاب الثانوية العامة الدخول عليه والتسجيل به من خلال الخطوات التالية:

- الدخول على موقع الجامعة

- إنشاء حساب خاص بالطالب باستخدام البريد الإلكتروني

- الضغط علي قدم الآن

- التسجيل في التقديم للجامعة

مصاريف الدراسة في جامعة النيل الأهلية

وأوضحت جامعة النيل الأهلية مصاريف الدراسة بها في مختلف الكليات في 2023 وهي:

- كلية الهندسة: الفئة الأولى 54000 ألف جنيه.

الفئة الثانية تكون 76000 ألف جنيه.

الفئة الثالثة 93000 ألف جنيه.

الفئة الرابعة مصروفاتهم 109 آلاف جنيه.

- كلية علوم الحاسب

الفئة الأولى 48000 جنيه عند الحصول على 98%.

الفئة الثانية 68000 جنيه عند الحصول على 95%.

الفئة الثالثة 83000 جنيه عند الحصول على 90%.

الفئة الرابعة 97000 جنيه عند الحصول على 89% وأقل.

كلية التكنولوجيا الحيوية

الحاصل على 98% في الثانوية العامة لا يدفع أكثر من 45000 ألف جنيه.

الحاصل على أقل من 98% يدفع مصروفات بقيمة 63000 ألف جنيه.

الحاصل على أقل من 95% يدفع مصروفات بقيمة 77000 ألف جنيه.

الحاصل على 89% فأقل يدفع مصروفات بقيمة 90000 ألف جنيه.

تنسيق القبول في جامعة النيل الأهلية

وحددت الجامعة تنسيق القبول في مختلف الكليات بالجامعة وهي:

- كلية الطب 80%

- كلية طب أسنان 78%

- كلية العلاج الطبيعي 76%

- كلية الصيدلة 72%

- كلية طب البيطري 68%

- كلية الهندسة 68%

- كلية علوم الحاسب 62%