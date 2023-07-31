مصاريف جامعة النيل الأهلية 2023-2024 في جميع الكليات.. «الهندسة» بـ54 ألف جنيه

يتطلع الكثير من طلاب الثانوية العامة من أجل معرفة مصاريف الجامعات الأهلية خاصة بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة، وظهور أسماء الأوائل، أمس الأحد 30 يوليو، ويرغب عدد كبير منهم في معرفة مصاريف جامعة النيل الأهلية 2023-2024 في جميع الكليات المتاحة بالجامعة.

مصاريف جامعة النيل الأهلية 2023-2024 جميع الكليات

وأعلنت جامعة النيل الأهلية مصاريف جامعة النيل الأهلية 2023-2024 في جميع الكليات المتواجدة في الجامعة بعد الثانوية العامة والتي جاءت كالتالي:

- كلية الهندسة: الفئة الأولى مصروفاتهم 54000 جنيه.

الفئة الثانية تكون مصروفاتهم 76000 جنيه.

الفئة الثالثة مصروفاتهم 93000 جنيه.

الفئة الرابعة مصروفاتهم 109000 جنيه.

- كلية علوم الحاسب

الفئة الأولي 48000 جنيه عند الحصول على 98%.

الفئة الثانية 68000 جنيه عند الحصول على 95%.

الفئة الثالثة 83000 جنيه عند الحصول على 90%.

الفئة الرابعة 97000 جنيه عند الحصول على 89% وأقل.

- مصاريف كلية التكنولوجيا الحيوية

الحاصل علي 98% في الثانوية العامة لا يدفع أكثر من 45000 جنيه.

الحاصل علي أقل من 98% يدفع مصروفات بقيمة 63000 جنيه.

الحاصل علي أقل من 95% يدفع مصروفات بقيمة 77000 جنيه.

الحاصل على 89% فأقل يدفع مصروفات بقيمة 90000 جنيه.

منحة جامعة النيل الأهلية لطلاب الثانوية العامة 2023

وحددت الجامعة العديد من المنح المقدمة لطلاب الثانوية العامة 2023 من أجل 50 طالب من بين أفضل 500 طالب مصري ثانوي عامة بعد نتيجة الثانوية العامة والتي جاءت كالآتي:

- منح دراسية كاملة: يجري تقديم منحة دراسية بنسبة 100% إلى 20 طالبا من بين الطلاب المتفوقين في مدارس STEM

- منح الجدارة: يجري تقديم منحة الجدارة للطلاب المتفوقين أكاديمياً في السنة الأولى بناء على درجاتهم في المدرسة الثانوية.

- يحصل أشقاء طلاب جامعة NU على منحة دراسية بنسبة 10%

- يحصل أبناء وبنات موظفي الحكومة على منحة دراسية بنسبة 10%

- يوجد 5% منحة دراسية للتميز في الرياضة.

تخصصات جامعة النيل الأهلية 2023-2024

وأوضحت جامعة النيل الأهلية أنه يوجد العديد من التخصصات المختلفة في الجامعة لطلاب الثانوية العامة بعد نتيجة الثانوية العامة 2023 وهي:

- كلية إدارة الاعمال

- كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

- كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب

- كلية التكنولوجيا الحيوية.