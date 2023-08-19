روسيا: التقارير الأمريكية بشأن صفقة تبادل السجناء «تكهنات»

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، اليوم السبت، إن التقارير الأمريكية بشأن صفقة محتملة حاليًا مع روسيا لتبادل السجناء بأنها مجرد تكهنات، داعية الولايات المتحدة إلى اتباع الطرق والقنوات الرسمية للحوار بشأن مسألة تبادل السجناء بين البلدين.

أمريكا تسعى فقط لكسب نقاط سياسية

وأضافت «زاخاروفا» أن مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا يحدث فقط لأسباب سياسية داخلية في واشنطن، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر مصير هؤلاء السجناء هو المهم وتسعى فقط لكسب نقاط سياسية.

روسيا تدعو إلى التركيز على الحوار المهني

وأكدت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي مرة أخرى إلى التركيز على الحوار المهني الرسمي، من خلال القناة الرسمية في هذا الموضوع، تلك القنوات التي حددها رئيسا البلدين، عام 2021، منوهة إلى أنه بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة جرى بالفعل في وقت سابق تبادل للسجناء بين الجانبين.