بوتين: روسيا تمر بطريق صعب في رحلتها للتطور

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن بلاده تمر بطريق معقد للغاية في سبيلها للتنمية، وإن تعزيز النظام القضائي والقانوني هو أساس وجود الدولة.

وأوضح بوتين، خلال اجتماعه مع رئيس المحكمة العليا الروسية فياتشيسلاف ليبيديف، وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، اليوم، أن بلدنا يمر بطريق صعب للغاية في تطوره وهو مسار معقد للغاية، وتعزيز النظام القضائي والنظام القانوني للبلد هو بالتأكيد الأساس ليس فقط للتنمية ولكن أيضا لوجود الدولة الروسية.

وأشار الرئيس الروسي، إلى أن النظام القضائي «يتطور وفقا لاحتياجات الاقتصاد وأولا وقبل كل شيء مع احتياجات مواطنينا لحماية حقوقهم ومصالحهم القانونية».

وبعد الاستماع إلى تقرير رئيس المحكمة العليا الروسية بشأن إنشاء المحاكم في دونيتسك وجمهوريات لوهانسك الشعبية وفي منطقتي خيرسون وزابوريجيا، أشار الرئيس بوتين إلى أن «هذا عنصر مهم للغاية»، من جهود استعادة المناطق الجديدة.