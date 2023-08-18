أخبار روسيا وأوكرانيا .. تقديرات أمريكية للخسائر خلال 18 شهرا

بعد مرور أكثر من 18 شهرًا من بداية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، كشف مسؤولون أمريكيون عن الخسائر في القوات بين البلدين، التي وصلت لنحو 500 ألف بين القوتين، وفق ما نشر بصحيفة نيويورك تايمز.

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وأفاد تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، نقلا عن تصريحات لمسؤولين أميركيين لم تذكر أسمائهم، فيما يخص عدد الضحايا بين قوات روسيا وأوكرانيا منذ بداية الأزمة في فبراير بالعام الماصي، والذي يقترب من نحو 500 ألف شخص.

وبحسب التقرير، فأن الخسائر في صفوف القوات الروسية وصلت لنحو 300 ألف، تضمنت ما بين 120 ألف قتيل، وتراوح المصابين في القوات ما بين 170 إلى 180 ألف مصاب.

بينما وصل عدد القتلي في الصفوف الأوكرانية بعد مرور 18 شهرًا من بداية الأزمة، يقترب من نحو 70 ألف قتيل، بينا تراوحت أعداد المصابين ما بين 100 إلى 120 ألف شخص.

من الصعب تقدير حجم الخسائر بين القوات الروسية والأوكرانية

أكد المسؤولون الأمريكيين أنه من الصعب وضع تقديرات تخص الخسائر والضحايا من بداية الأزمة في فبراير 2022، خاصة وأن البيانات الرسمية الصادرة عن الجهتين روسيا وأوكرانيا، تخفض عدد القتلي والجرحي، وبالتالي لا يوجد إحصائيات رسمية، بسبب البيانات الرسمية.

وأضافوا أن المؤكد هو ارتفاع أعداد الضحايا بعد أن بدأت أوكرانيا بشن هجوم مضاد في وقت سابق من هذا العام، إذ شنت كييف عدد من الغارات الجوية باستخدام الطائرات المسيرة على روسيا.