أستاذ علوم سياسية: ما تفعله أوكرانيا مع روسيا هجوم انتحاري

اعتبر الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية، أن ما تفعله أوكرانيا في الأزمة الروسية الأوكرانية الآن، يسمى بالهجوم الانتحاري، لافتًا إلى أنه جرى القضاء على العديد من معداتهم في أيام قليلة، بالاضافة إلى قضاء الجيش الروسي على الكثير من المقاتلين الأوكرانيين.

الحرب لم تنته حتى الآن

أوضح خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن المشهد العسكري في أوكرانيا جزء بسيط من المعادلة الدولية، التي تحاول إدارته وقيادته الولايات المتحدة بمنظومتها الغربية ضد روسيا.

وأشار إلى أن ما نراه الآن من تفاعلات عسكرية، لا يمكن الحديث عنه، بأنه نصر عسكري لصالح روسيا، لأن الحرب لم تنته حتى الآن.

واعتبر عضو مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم ميخائيل سيرميت، أن حصول كييف على مقاتلات إف- 16 لن يؤثر في سير العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المستمرة حتى تحقيق كافة أهدافها.

وأكد أن ذلك لن يؤثر على العملية العسكرية بل ربما قد يطيل من أجلها، مشددًا على أن العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا بددت أسطورة تفوق الأسلحة الغربية التي لا تقهر، مشيرًا إلى أن المقاتلات ستلاقي مصير دبابات ليوبارد الألمانية وغيرها من المعدات العسكرية الغربية.