رئيس «طاقة النواب»: قرارات العفو الرئاسية تسهم في إنجاح الحوار الوطني

أكد المهندس حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن قرار لجنة العفو الرئاسي بإخلاء سبيل 30 من المحبوسين احتياطيا، واستمرار هذا النهج، يعكس حرص الدولة والقيادة السياسية على تهيئة المناخ العام لنجاح الحوار الوطني، والذي وصل إلى مراحله الأخيرة كما يعطي رسالة واضحة تؤكد استمرار الدولة المصرية في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيق حياة كريمة للمواطنين.

نجاح الدولة في إدارة ملف الإفراج عن المحبوسين

وقال «عوض الله»، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، إن قوائم الإفراج عن محبوسين اليوم، وبينهم أحمد دومة، وبعض المحكوم عليهم، وكذلك الإفراج عن المحبوسين احتياطيا، يعكس حرص القيادة السياسية وأجهزة الدولة للعمل على سرعة إنهاء هذا الملف، ونجاح الدولة في إدارة هذا الملف، في ظل دعم واهتمام مباشر من الرئيس السيسي لدعم عمل لجنة العفو.

الاستفادة من طاقات الشباب

وأشاد «عوض الله» بما قدمه الرئيس السيسي في هذا الملف ولجنة العفو الرئاسي، وكذلك الحوار الوطني، إضافة إلى نجاح لجنة العفو الرئاسي في توسيع قاعدة عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، من خلال إعادة المفرج عنهم لأعمالهم وجامعاتهم لاستكمال تعليمهم وأعمالهم، مما يعيدهم إلى المجتمع للاستفادة من طاقاتهم وتوجيهها في الطريق الصحيح، وتوفير فرص عمل، حتى لا يُتركوا فريسة لظروف اقتصادية واجتماعية صعبة، حيث أن الدولة وعلى رأسها الرئيس السيسي تستهدف حياة كريمة لكافة المواطنين في الجمهورية الجديدة