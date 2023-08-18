محمد فايز: هناك إرادة سياسية لتحويل مخرجات الحوار الوطني إلى واقع

علق الدكتور محمد فايز فرحات، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، على استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي لمخرجات الحوار الوطني.

وقال «فرحات»، خلال لقائه ببرنامج «العاشرة»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، مساء اليوم، إن هذه ليست المرة الأولى التي يستجيب فيها الرئيس السيسي لتوصيات الحوار الوطني.

إرادة سياسية حقيقية لترجمة مخرجات الحوار الوطني

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن هناك إرادة سياسية حقيقية لترجمة ما يخرج عن الحوار الوطني إلى سياسات أو تشريعات جديدة.

وأشار محمد فايز، إلى أن هناك إجراءات كثيرة سبقت الحوار الوطني تدل على وجود إصلاح سياسي من القيادة السياسية، ومنها وقف العمل بقانون الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي.