«شباب الحوار الوطني»: توصيات اللجنة تسهم في تحسين أوضاع رواد الأعمال

قال زكي القاضي، مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن اللجنة شاركت بـ10 توصيات حول ملف ريادة الأعمال، والتي قد تسهم بشكل كبير في تغيير وضع رواد الأعمال، لأنهم بحاجة إلى جهد ومحفزات كثيرة، مشيرا إلى أن ريادة الأعمال ملف شبابي مهم وتوجه اقتصادي يجب أن يكون في عقول المسؤولين.

أهمية ملف ريادة الأعمال

وأضاف «القاضي»، في بيان له، أن ملف ريادة الأعمال الذي أولته لجنة الشباب اهتماما كبيرا، هو اقتصاد قومي عظيم ومدخل اقتصادي ضخم ومستقبل لم يبدأ بعد، موضحا أن التوصيات الصادرة ستحرك الأرض وستساعد في صناعة مستقبل إيجابي للشباب.

توصيات لجنة الشباب

وأوضح مقرر مساعد لجنة الشباب بالحوار الوطني، التوصيات التي تم رفعها إلى رئيس الجمهورية في ملف ريادة الأعمال، وهي:

- إطلاق الاستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال في مصر.

- ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال، لسهولة التعامل معها.

- ضرورة ربط مشروعات تخرج الطلاب في الكليات والمعاهد والمدارس المعنية بريادة الأعمال، مع التركيز على مشروعات ريادة الأعمال الزراعية، لما ترتبط به من توفير الأمن الغذائي.

- ضرورة وجود جهاز منظم لنشاط ريادة الأعمال «Regulator» على غرار جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، أو هيئة الاستثمار يستطيع تنظيم هذا النشاط، بما يتناسب مع القواعد التي تضمن استمرار المشروعات الناجحة منه، وتيسير خروج المشروعات غير الناجحة وتسوية الآثار المترتبة على ذلك.

- التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها، من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.

- زيادة الاهتمام بدعم ذوي الإعاقة في مجال ريادة الأعمال.

- التوسع في إقامة مشروعات ريادة الأعمال في المناطق الحرة الخاصة والعامة، أو تخصيص مناطق استثمارية لها، بالنظر لما تتمتع به تلك المناطق من تيسيرات إجرائية واستثمارية.

- الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية، خاصًة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.

- إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة.