بث مباشر.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية كتب: نرمين عفيفي 01:34 م | السبت 19 أغسطس 2023 الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: الرئيس السيسي يتفقد الأكاديمية العسكرية (صور) الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالعفو عن أحمد سعد دومة حزب الجيل يرحب بقرارات العفو الرئاسي: نعيش مناخا سياسيا جديدا في عهد السيسي «التنسيقية» تشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن أحمد دومة السيسي بقلم نرمين عفيفي