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بث مباشر.. الرئيس السيسي يجري جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية

كتب:

نرمين عفيفي
01:34 م | السبت 19 أغسطس 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية داخل الأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم.

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