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«التنسيقية» تشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن أحمد دومة

كتب:

سهيلة هاني
12:22 م | السبت 19 أغسطس 2023
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

وكان الرئيس أصدر قرار جمهوريا بالإفراج عن أحمد سعد دومة من ضمن المحكوم عليهم، باستخدام صلاحياته الدستورية. 

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