«التنسيقية» تشكر الرئيس السيسي على قرار العفو عن أحمد دومة

وجهت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك لاستخدامه صلاحياته الدستورية، وإصداره قرارًا جمهوريًا بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة، وذلك في إطار استجابته لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطني، والقوى السياسية.

وكان الرئيس أصدر قرار جمهوريا بالإفراج عن أحمد سعد دومة من ضمن المحكوم عليهم، باستخدام صلاحياته الدستورية.