روسيا: إحباط عملية تسلل لمرتزقة تابعين لأوكرانيا قرب نهر دنيبرو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية تمكنت من إحباط مجموعة مرتزقة من القوات الأوكرانية كانوا يحاولون التسلل إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».

القوات الروسية استولت على الأسلحة والذخائر

وأضافت أن القوات الروسية بالقرب من نهر دنيبرو أوقفت مجموعة أوكرانية تتكون من 150 شخصًا كانوا يحاولون التسلل إلى الضفة اليسرى لنهر دنيبرو.

وأشارت إلى أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على المجموعات الأوكرانية بالكامل، واستولت على عشرات الأسلحة والذخائر والمحطات الإذاعية والمعدات التي كانت بحوزتهم.