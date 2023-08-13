«الدفاع الروسية» تعلن إسقاط 4 مسيرات أوكرانية في «بيلجورود» و«كورسك»

قالت وزارة الدفاع الروسية إن الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن أربع طائرات مُسيّرة أوكرانية فوق منطقتين بغرب روسيا «ثلاثة فوق بيلجورود وأخرى فوق منطقة كورسك».

تدمير طائرة مُسيّرة فوق الكرملين

وأوضحت أن هذه الحوادث لم تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية» وزادت الضربات الجوية بطائرات مُسيّرة داخل العمق الروسي، منذ تدمير مُسيّرة فوق الكرملين أوائل مايو.

وتعرضت مناطق مدنية في العاصمة الروسية للقصف بعد ذلك في مايو، كما جرى استهداف منطقة تجارية في موسكو مرتين خلال ثلاثة أيام في وقت سابق هذا الشهر.