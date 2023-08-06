«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا ترهق القوات الروسية بهجمات «سلاح مزعج»

منذ بدء الهجوم الأوكراني المضاد ضد روسيا زادت كييف من اعتمادها على المُسيرات لتسبب خسائر للقوات الروسية في عدة جبهات.

آخر خسائر روسيا

وذكر تقرير لقناة «القاهرة الإخبارية» أن آخر تلك الخسائر ما أعلنته موسكو من تضرر ناقلة نفط تابعة لها في البحر الأسود وسبقه بساعات هجوم بزورق أوكراني مُسير، ويعتبر هذا الهجوم الأول من نوعه، لأن كييف استعرضت قواتها بعيدًا عن شواطئها، مشيرا إلى أن المُسيرات الأوكرانية ضربت سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك، والتي تحمل حوالي 100 جندي روسي.

قدرة الزوارق المسيرة

وأوضح أن الزوارق المسيرة الأوكرانية لها قدرات كبيرة، وتعد المسيرة البحرية «Magura V5» أحدث مُسيرة بحرية أوكرانية سطحية غرضها مهاجمة السفن الروسية في البحر الأسود واستخدمتها أوكرانيا في هجوم جسر القرم.