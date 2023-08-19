نجل مخرج «Snow White» غاضب من إعادة تقديم الفيلم: «وصمة عار»

تستعد شركة «ديزني» لإصدار نسخة التصوير الحي من فيلم الرسوم المتحركة الشهير «Snow White» ذلك بعد مرور 87 عاما على طرح النسخة الأصلية من الفيلم في السينمات، والفيلم من إخراج مارك ويب وتشارك في كتابته جريتا جيرويج مخرجة فيلم «Barbie»، ومن المقرر طرحه في دور العرض السينمائي حول العالم بحلول 22 مارس 2024.

ومع اقتراب موعد طرح فيلم «Snow White» في السينمات لم يكن الجميع سعيدا بهذا الخبر، حيث انتقد ديفيد هاند، نجل أحد المخرجين المشاركين في فيلم الرسوم المتحركة لعام 1937، الفيلم الجديد وقال إنه يفتقر إلى احترام الفيلم الأصلي، وذلك خلال حواره مع صحيفة «التليجراف».

ووصف نجل فيلم «Snow White» إعادة تقديم نسخ تصوير حي من أفلام الرسوم المتحركة الناجحة، بـ«وصمة عار»، موضحا: «إنه مفهوم مختلف وأنا أختلف معه تمامًا، التصوير الحي يحاول تقديم شيء جديد من شيء حقق نجاحًا كبيرًا في وقت سابق، ولكن أفكارهم متطرفة للغاية الآن، إنهم يغيرون القصص ويغيرون عملية تفكير الشخصيات».

وأكد أن ما فعلوه هو عبث بالأعمال الكلاسيكية، قائلا: «أجد الأمر بصراحة مهينًا بعض الشيء، لا يوجد احترام لما فعلته ديزني وما فعله والدي.. أعتقد أن والدي ووالت ديزني يتقلبان في قبرهما الآن».

تفاصيل فيلم «Snow White»

يشارك في بطولة فيلم «Snow White» مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم راشيل زيجلر التي ستلعب دور سنو وايت أمام جال جادوت التي ستقوم بدور الملكة الشريرة في الفيلم، وكشفت «زيلجر» في تصريحات سابقة أن الشخصية التي ستقدمها في الفيلم ستكون مختلفة وأكثر استقلالية عن الشخصية التي تقديمها في فيلم الرسوم المتحركة.