تنفيذ كوبري لربط محطات المترو العلوية بطريقة مبتكرة.. لأول مرة في مصر

على مسافة 4 كيلومترات، يمتد كوبري صُمم لأول مرة في مصر، يسمى باللغة الإنجليزية «segmental bridge»، نُفذ ببراعة مهندسين مصريين بطريقة مبتكرة غير الطرق التقليدية سواء في الإنشاءات أو التركيب، أو حتى إجراء اختبارات التشغيل.

أسباب عديدة دفعت الدولة لابتكار طريقة جديدة لتنفيذ كوبري يربط الـ6 محطات مترو بالجزء الثاني من المرحلة الثالثة بالخط الثالث للمترو بعضها البعض، أولها إنشاء هذه المحطات في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة، وكثافة مرورية مرتفعة أيضاً، ما يخلق صعوبة كبيرة في وقف الحركة المرورية.

محطات المترو الجديدة

تبدأ المحطات الجديدة الـ6 بمحطة مترو السودان وهي محطة نفقية و4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقـومية العربية والطريق الدائري، ومحطة سطحية نهائية عند محور روض الفرج، وقاربت هذه المحطات على الافتتاح الرسمي.

«الوطن» أجرت جولة بالمحطات الجديدة، وضمن الجولة، اطلعت على تفاصيل الكوبري الجديد، والتي كشف عنها المهندس أحمد فوزي، مدير محطة مترو إمبابة، وأحد المشاركين في تنفيذه، قائلا: «منطقة إمبابة مشهورة بالكثافة السكانية والمرورية العالية فإنشاء كوبري للمترو العلوي كان يستلزم طرق غير تقليدية أو طرق حديثة تساعد في التعامل مع الوضع الحالي للمنطقة منعاً لحدوث شلل مروري».

يتكون الكوبري من قطاع سابقة الصب، وهو عبارة عدد من «الباكيات» يبلغ طول الواحدة 33 مترا، وتتكون الباكية الواحدة من 10 قطاعات خرسانية سابقة الصب، في ورشة أبورواش، يبلغ طول الواحدة 2 متر.

عملية تركيب القطع سابقة الصب، بحسب وصف المهندس أحمد فوزي «ابتكارية»، خاصة وأنها لا تؤثر على الاطلاق على الحركة المرورية في مناطق إنشاء محطات المترو، حيث استخدمت ماكينة «Launching gantry» المخصصة في تركيب الجسور للكباري، وهنا تم التركيب دون استخدام أي أوناش أرضية.

ووفق المهندس فإن ماكينة «Launching gantry» تحرك نفسها على الكوبري بدعامات متخصصة، وبها ونش حمولته 70 طنا، يحمل 10 قطع خرسانية سابقة الصب ويضعهم في مكانهم الأساس وفق عملية مُميكنة تماماً.

عملية التركيب

الطريقة الابتكارية الجديدة، مكّنت المهندسين من تركيب الباكية كاملة في 3 أيام ومع تطور الأمر يومين فقط، بحد الحصول على تدريبات مكثفة على يد نخبة من الخبراء الأجانب، على عكس الطريقة التقليدية التي كانت تستغرق 20 يوماً للباكية الواحدة نظراً لعمليات تركيب السقالات والفك.

ويربط الكوبري بداية من قبل محطة مترو الطريق الدائري من المسار السطحي ويمر على محطة مترو القومية والبوهي وإمبابة إلى أن ينتهي عند محطة مترو السودان النفقية.

اختلف كوبري القطع سابقة السبق في طريقة الإنشاء عن الكباري الأخرى التقليدية، والذي يختلف ارتفاع من منسوب لأخرى، وبه أعمدة يصل ارتفاعها إلى 130 مترا، بعمق خوازيق 40 مترا في الأرض.

استخدم المهندسون طريقة الخازوق الأوحد، والذي يبلغ قطره 2.40 متر، ويتحمل كل خازوق عامود قائم بذاته، بدلاً من عمل قواعد كبيرة تحتاج إلى نقل مرافق عامة.

فيما نجحت الهيئة القومية للأنفاق، في إجراء الاختبارات الكاملة على الكوبري الجديد، وثبت كفاءة عالية في مرور المترو من عليه، دون حدوث هبوط في أي جزء من أجزاءه.