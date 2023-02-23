 أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023.. 9 محطات في المترو بـ5 جنيهات

حددت وزارة النقل في تقرير رسمي لها، أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023، موضحة أنه جرى توفير شبكة نقل ذكية لتقليل تكدس المركبات على شبكة الطرق بما يوفر استهلاك الوقود والوقت، لافته إلى أنه ضمن وسائل النقل الجماعي المترو والقطار الكهربائي الخفيف الذي يشمل ثلاثة مراحل رئيسية.

أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023 بالقطار الكهربائي الخفيف

ترصد «الوطن» في التقرير التالي، أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023 بالقطار الكهربائي الخفيف:

- 3 محطات: 10 جنيهات.

- 5 محطات: 15 جنيها.

- أكثر من 7 محطات: 20 جنيها.

أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023 بالمترو

- 9 محطات للمرحلة الأولى: 5 جنيهات.

- 16 محطة للمرحلة الثانية: 7 جنيهات.

- 25 محطة للمرحلة الثالثة: 10 جنيهات.

-أكثر من 25 محطة في المرحلة الرابعة: 10 جنيهات ثم تصل إلى 12 جنيها.

أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023 الداخلية

وعن أسعار تذاكر مواصلات العاصمة الإدارية 2023 الداخلية، كشفت وزارة النقل، أن سعر أتوبيسات النقل الداخلي من محطة الفنون والثقافة إلى الحي الحكومي يبلغ 5 جنيهات، ويجرى عمل اشراكات بتخفيض 20%.

وأشارت الوزارة إلى أن أسعار الاشتراكات السنوية للمترو للخطين تبلغ 2760 جنيها، وثلاثة خطوط 3465 جنيها، ويضاف لأسعار الاشتراكات سعر استمارة 5 جنيهات الاشتراكات الشهرية والربع سنوية عن استخرام أول مرة أو تجديده، وسعر استمارة 10 جنيهات الاشترطات السنوية عند استخراج الاشتراك أول مرة أو تجديده ومبلغ 25 جنيها عند استخراج الاشتراك لأول مرة سعر الكارت الذكي صالج لمدة 5 سنوات.