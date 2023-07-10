انتهاء تجهيز أرصفة محطة مترو أنفاق شارع السودان تمهيدا للتشغيل التجريبي  

«هنا محطة مترو السودان».. إحدى محطات الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث للمترو، والتي أنهت فيها الهيئة القومية للأنفاق، غالبية الأعمال الخاصة ببدء التشغيل الفعلي، بداية من مداخل ومخارج المحطة، ثم صالة حجز التذاكر، وأعمال الطلاء للحوائط أو تركيب بلاطات الأرضيات، وتجهيزات شبابيك حجز التذاكر، فضلاً عن تركيب ماكينات الدخول والخروج والمصاعد الكهربائية.

وفقا لبيان صحفي، وثّقت الهيئة القومية للأنفاق، تفاصيل غالبية الأعمال لمحطة مترو السودان، في تقرير لها، وضحت خلاله الانتهاء من تجهيز الأرصفة بشكل جيد ومسارات مرور قطارات المترو ذهاباً وإياباً، فضلاً عن وضع لافتات إرشادية «محطة السودان» بالعربية والإنجليزية، وكذلك جميع أعمال الإنارة في المحطة.

مزايا تشغيل محطة السودان

الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ الطرق والنقل، بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، أكد أن محطة السودان من المقرر أن تخدم سكان شارع السودان بالكامل، وتيسر حركة المواطنين إلى مختلف أرجاء القاهرة بسهولة، خاصة وأن هذه المنطقة تضم عددا كبيرا من السكان، موضحاً أن المشروع مُنفذ وفق المواصفات العالمية.

وأضاف أبوخضرة لـ«الوطن»، أن المشروع يأتي في إطار حرص وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، على التوسع في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، مؤكداً أن الدولة بدأت التوسع في خطوط مترو الأنفاق في الفترة الأخيرة انطلاقاً من حرصها على توفير وسائل نقل أكثر مأمونية وراحة لجمهور الركاب.

وأشار إلى أن الجزء الثاني من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، يمتد بطول 6.6 كيلومتر، وتأتي محطة السودان فيه كمحطة نفقية ومعها 4 محطات علوية وهي إمبابة والبوهي والقومية العربية والطريق الدائري، ومقرر تشغيلها تجريبياً خلال شهر يوليو، وفق ما أعلنت عنه الهيئة القومية لمترو الأنفاق، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مسار المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث للمترو

مسار المرحلة الثالثة من مشروع الخط الثالث للمترو يمتد بطول 17.7 كم ويشمل 15 محطة بداية من محطة العتبة حتى ميدان الكيت كات ليتفرع شمالًا إلى منطقة إمبابة وصولًا إلى الطريق الدائري.

كما يتفرع المسار جنوباً إلى المهندسين وبولاق الدكرور مارًا بشارعي وادي النيل وجامعة الدول العربية ثم يمتد إلى جامعة القاهرة، ووفقا لتقرير الهيئة القومية لمترو الأنفاق، يجري تنفيذ المرحلة على ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بطول 4 كيلومترات، تمتد من العتبة حتى الكيت كات ويمتد الجزء الثاني بطول 6.6 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محـور روض الفرج، والجزء الثالث، فيمتد بطول 7.1 كيلومتر من محطة الكيت كات حتى جامعة القاهـرة.