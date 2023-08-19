الحزب الناصري: خطوات لجنة العفو الرئاسي مرحب بها ونأمل في المزيد

رحب المهندس محمد النمر، رئيس الحزب الناصري، بقائمة العفو الرئاسي الأخيرة التي صدرت عن اللجنة اليوم، السبت، والتي تضم 30 اسما من ضمنهم أحمد دومة، وأوضح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أي خطوة عفو عن أي سجين خطوة إيجابية ومرحب بها.

لجنة الفعو الرئاسي

وأضاف رئيس الحزب الناصري، أن جهود لجنة العفو الرئاسي جهود مشكورة، ولها تأثير إيجابي على الوطن، كما لفت إلى أهمية التوسع في أداء دورها حتى يتم الانتهاء من كل القوائم، وقال: «نحن نأمل أن تتضمن قوائم العفو الرئاسي التي تصدر عن اللجنة أيضا السيدات المعيلات».

كما أشار إلى دور الدمج المجتمعي الذي تقوم به لجنة العفو الرئاسي، وأكد أنه دور إيجابي ويصب في مصلحة المواطن، ونظرا لأهمية هذا الدور لابد أن تحرص لجنة العفو الرئاسي على التوسع به، والاجتهاد فيه بشكل أكبر، فالدمج المجتمعي خطوة مكملة لدور اللجنة، موضحا: «عملية الدمج المجتمعي من أهم خطوات العفو الرئاسي، لذلك نوصي اللجنة على الاجتهاد في هذه النقطة بشكل أكبر وبذل مزيد من الجهد، حتى يتسنى للمفرج عنهم جميعا أن يحظوا بحياة طبيعية».

عقبات لجنة العفو الرئاسي

كما لفت إلى أن هناك بعض المعوقات التي تواجه لجنة العفو الرئاسي في أداء دورها، والعمل على حلها سوف يسهل الطريق، ومن أبرز تلك العقبات مسألة الحبس الاحتياطي، موضحا أنه لابد من التعامل مع تلك المسألة من خلال وضع تعديلات تشريعية تقوم بتنظيمها، حيث قال رئيس الحزب الناصري.

وأكد أن دور لجنة العفو الرئاسي له أثر إيجابي على شكل الحياة السياسية في مصر، والتوسع فيه سوف يخلق مزيدا من الراحة بين جميع الأطياف السياسية، وكل الخطوات التي تخطوها اللجنة خطوات إيجابية جدا ومرحب بها بشكل كبير، ونأمل في المزيد.