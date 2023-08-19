عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن 30 من المحبوس احتياطيًا
كتب:
سهيلة هاني
10:46 ص | السبت 19 أغسطس 2023
الإفراج عن 30 من المحبوس احتياطيًا- أرشيفية
قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه جرى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، صباح اليوم، وضمن القائمة 30 اسمًا، وجاءت على النحو التالي:
١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب.
٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي.
٣- أيمن محمد محمد أبو حامد.
٤- علي ممدوح سليم حسين.
٥- محمد إبراهيم محمد منصور.
٦- محمد حمدى محمد إمام.
٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال.
٨- محمد على عبد العظيم رديني.
٩- حمود محمد متولي علي.
١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد.
١١- ناجي إسلام مصطفى ناجي رفاعي.
١٢- هاني محمد السيد حسين.
١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد.
١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح.
١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل.
١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد.
١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد.
١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن.
١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن.
٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن.
٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي.
٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.
٢٣- فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب.
٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد.
٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد.
٢٦- طه محمود طه محمد.
٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي.
٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار.
٢٩- عصام على أحمد خليل سالم سيد.
٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ.