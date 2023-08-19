عضو لجنة العفو الرئاسي: الإفراج عن 30 من المحبوس احتياطيًا

قال طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه جرى الإفراج عن 30 من المحبوسين احتياطيا، صباح اليوم، وضمن القائمة 30 اسمًا، وجاءت على النحو التالي:

١- ضياء الرحمن منير زكي عبد المطلب.

٢- عبد الجواد قناوي عبد الجواد قناوي.

٣- أيمن محمد محمد أبو حامد.

٤- علي ممدوح سليم حسين.

٥- محمد إبراهيم محمد منصور.

٦- محمد حمدى محمد إمام.

٧- محمد عبد العزيز محمود عبد العال.

٨- محمد على عبد العظيم رديني.

٩- حمود محمد متولي علي.

١٠- محمود محمد محمد الحسيني محمد.

١١- ناجي إسلام مصطفى ناجي رفاعي.

١٢- هاني محمد السيد حسين.

١٣- سعيد أحمد السعيد السيد سعد.

١٤- السيد محمد حسن عبد الفتاح.

١٥- عبد الرحمن محمد سعد جبريل.

١٦- عبد اللاه كمال رزق فايد.

١٧- محمد سعد أحمد أبوزيد.

١٨- محمود يوسف السيد عبد الرحمن.

١٩ مروان يوسف السيد عبد الرحمن.

٢٠- مصطفى رمضان عبده عبد المحسن.

٢١- مصطفى محمد محمود محمد شلبي.

٢٢- هيثم سليم عبد الرؤوف سليم.

٢٣- فتحي ضاحي نور الدين أبو الدهب.

٢٤- ماهر حمدي عبد الرحيم محمد.

٢٥- محمد أحمد علي أبوزيد.

٢٦- طه محمود طه محمد.

٢٧- فارس وفدي عبد التواب عبد الباقي.

٢٨- طارق محمد مسعد يسن شبار.

٢٩- عصام على أحمد خليل سالم سيد.

٣٠- كريم شعبان حسن محفوظ.