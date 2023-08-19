ضبط 221 عبوة دواء بيطري مخالف في حملات تفتيشية بالشرقية 

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية 221 عبوة لـ 15 صنف دواء بيطري مجهول المصدر، وتم تحرير محضر مخالفة فى حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركز بلبييس.

حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية

أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، وكيل مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية اشتركت مع شرطة المسطحات المائية لتنفيذ حملة تفتيشية على عيادات ومعارض بيع الأدوية البيطرية، وسيارات توزيع الأدوية بمركز بلبيس، في إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية والتفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 221 عبوة أدوية مخالفة

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن ضبط221 عبوة، لـ 15 صنف دواء بيطري مخالف و3000 جرعة تحصين ما بين مجهول، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.