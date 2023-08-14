يبدأ طلاب الثانوية العامة، غدا الثلاثاء، تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية، وفقا لما أعلنه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أثناء المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم، موضحا أن تسجيل تنسيق المرحلة الثانية ينتهي السبت 19 أغسطس، لذا يسعى طلاب الثانوية العامة إلى معرفة مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023 في جميع الجامعات المصرية.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023 في جميع الجامعات المصرية

وجاءت مؤشرات تنسيق كلية الطب البيطري 2023 في جميع الجامعات المصرية، وفقا لتنسيق العام الماضي كالتالي:

- طب بيطري العريش: 354 درجة.

- طب بيطري الوادي الجديد: 354 درجة.

- كلية طب بيطري مدينة السادات: 356 درجة.

- طب بيطري أسوان: 355 درجة.

- طب بيطري بني سويف: 355 درجة.

- طب بيطري الزقازيق: 361 درجة.

- طب بيطري عين شمس: 361 درجة.

- طب بيطري كفر الشيخ: 361 درجة

- طب بيطري سوهاج: 362 درجة.

- كلية طب بيطري المنوفية: 360 درجة.

طب بيطري الإسكندرية: 359 درجة.

- طب بيطري أسيوط: 359 درجة.

- طب بيطري القاهرة: 358 درجة.

- طب بيطري مطروح: 354 درجة

- طب بيطري بنها: 358 درجة.

- طب بيطري جنوب الوادي: 358 درجة.

- طب بيطري المنيا: 357 درجة.

طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية: 356 درجة

- طب بيطري دمنهور: 360 درجة.

تنسيق كلية الطب البيطري 2023 في الجامعات المصرية

وعن تنسيق المرحلة الثانية، أكد وزير التعليم العالي أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية أدبي 238 درجة أي 58.05%، وعلمي علوم 250 درجة أي 60.98%.