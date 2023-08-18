كليات الطب البيطري وأماكن تواجدها بمحافظات مصر.. 19 كلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن كليات الطب البيطري بجامعات مصر بالمرحلة الثانية لطلاب الشعبة العلمي التي يمكن للطلاب التقدم للالتحاق بها للشعبة العلمية علوم.

وترصد بوابة «الوطن» خلال سطور التقرير التالية عن كليات الطب البيطري بجامعات مصر المختلفة 2023-2024 والمحافظات المتاح فيها كلية الطب أمام طلاب دفعة الثانوية العامة 2023.

كليات الطب البيطري بمحافظات مصر المرحلة الثانية

كلية الطب البيطري بالإسكندرية.

كلية الطب البيطري بالزقازيق.

كلية الطب البيطري بالعريش.

كلية طب بيطري القاهرة.

كلية طب بيطري المنوفية.

كلية طب بيطري المنيا.

كلية الطب البيطري بمحافظات مصر بالمرحلة الثانية

كلية طب بيطري الوادي الجديد.

كلية طب بيطري أسوان.

كلية طب بيطري أسيوط.

كلية طب بيطري بنها.

كلية طب بيطري بني سويف.

كلية طب بيطري جنوب الوادي.

كلية طب بيطري دمنهور.

كلية طب بيطري سوهاج.

كلية طب بيطري عين شمس.

كلية طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية.

كلية طب بيطري كفر الشيخ.

كلية طب بيطري مدينة السادات.

كلية طب بيطري مطروح.

19 كلية طب بيطري بمحافظات مصر

توجد نحو 19 كلية طب بيطري في عدد 19 محافظة بجمهورية مصر العربية ضمن المرحلة الثانية لطلاب علمي علوم من خريجي الثانوية العامة 2023 يمكنهم التقدم وفق المتاح لهم وحسب مجموع الدرجات والتوزيع الجغرافي.