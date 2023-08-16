تنسيق الجامعات 2023.. أماكن شاغرة بكليات الطب البيطري في المرحلة الثانية

بدأ الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة، في كتابة رغباتهم ضمن تنسيق الجامعات 2023، إذ تم فتح باب التقديم لطلاب المرحلة الثانية أمس، ويستمر حتى يوم السبت المقبل، بحد أدنى للشعب العلمية 250 درجة فأكثر أي بنسبة 60.98%، والحد الأدنى لتنسيق المرحلة الثانية للشعبة الأدبية 238 درجة فأكثر، أي بنسبة 58.05%.

وكشفت وزارة التعليم العالي، عن أبرز الأماكن الشاغرة بكليات الطب البيطري في تنسيق المرحلة الثانية 2023، وهي كما يلي:

تنسيق الجامعات 2023

وتتعدد الأماكن الشاغرة لكليات الطب البيطري في المحافظات، وفقا لما ذكرته وزارة التعليم العالي، وتستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

كليات الطب البيطري المرحلة الثانية

- طب بيطري الإسكندرية.

- طب بيطري الزقازيق.

- طب بيطري العريش.

- طب بيطري القاهرة.

- طب بيطري المنوفية.

- طب بيطري المنيا.

- طب بيطري الوادي الجديد.

- طب بيطري أسوان.

- طب بيطري أسيوط.

- طب بيطري بنها.

- طب بيطري بني سويف.

- طب بيطري جنوب الوادي.

- طب بيطري دمنهور.

- طب بيطري سوهاج.

- طب بيطري عين شمس.

- طب بيطري قناة السويس بالإسماعيلية.

- طب بيطري كفر الشيخ.

- طب بيطري مدينة السادات.

- طب بيطري مطروح.