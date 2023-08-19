تعرف على موعد وأسعار معرض أهلا مدارس في المحافظات.. الكراسة بـ3 جنيهات

أيام قليلة تفصلنا عن بداية العام الدراسي الجديد 2023/2024 الأمر الذي دفع أولياء الأمور إلى البحث عن أماكن معرض أهلا مدارس في المحافظات وأسعارها، وذلك لشراء متطلبات أبنائهم بأسعار أقل من سعر السوق المحلي، إذ تشهد المحافظات خلال الأيام المقبلة افتتاح هذه المعارض.

أماكن وموعد معرض أهلا مدارس في المحافظات

ويشهد بداية شهر سبتمبر انطلاق معرض أهلا مدارس في المحافظات لشراء المستلزمات الدراسية، وفق ما كشفه أحمد جابر عضو مجلس إدارة الغرف التجارية في لقاء تلفزيوني، مشيرا إلى أن سعر التكلفة للمنتجات في معارض أهلا مدارس ستكون بسعر المصنع ولا يوجد بها هامش ربح.

أسعار الكتب بمعرض أهلا مدارس في المحافظات

وعن سعر الكتاب الخارجي أوضح عضو الغرف التجارية، أن أعلى سعر كتاب خارجي في معرض أهلا مدارس في المحافظات، حتى نهاية المرحلة الإعدادية 140 جنيهًا وهو سلاح التلميذ، موضحاً أسعار المستلزمات الدراسية، حيث تبدا الكراسة 28 ورقة بـ3 جنيهات في الفجالة و96 ورقة بـ8 جنيهات.

وذكر عضو الغرف التجارية أن كل الكتب مدون عليها السعر، ومن يجده أكثر من هذا لا يشتريه، مشيرا أن جميع المحافظات سوف تشهد خلال الأيام القادمة افتتاح العديد من معارض أهلا مدارس.