مشاورات بين «التموين» واتحاد الغرف التجارية لتحديد موعد معرض «أهلا مدارس»

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الأسبوع المقبل، عقد مشاوراتها مع اتحاد الغرف التجارية وشعبة الأدوات المكتبة والمدرسية، لتحديد موعد انطلاق معرض أهلا مدارس 2023، والذي يُعقد سنويًا لتقديم تخفيضات على الأدوات المدرسية للطلاب وأولياء الأمور، بحسب ما أكّدته مصادر لـ«الوطن».

موعد انطلاق معرض «أهلا مدارس 2023»

وأضافت المصادر، أنَّ موعد انطلاق معرض أهلا مدارس 2023، سيتمّ تحديده بعد انتهاء وزارة التموين من مشاوراتها مع العارضين لمنتجات المعرض، من أجل ضمان توفير الأدوات والمستلزمات الدراسية للأسر والطلاب قبل بدء العام الدراسي والمحدد له 30 سبتمبر، وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

منتجات معرض «أهلا مدارس 2023»

وأشارت المصادر، إلى أنَّ وزارة التموين ستسعى هذا العام لمشاركة أكبر عدد من العارضين للمنتجات اللازمة للعام الدراسي 2023، ومنها:

- الأدوات المكتبية.

- المصنوعات جلدية.

- الأحذية والحقائب.

- الملابس الجاهزة.

- أجهزة ‏الكمبيوتر ومستلزماته.

- المواد الغذائية.

- أدوات تعقيم.

- المشغولات اليدوية.

ومن المقرر، أنَّ يشهد شهر سبتمبر المقبل، انعقاد معرض «أهلا مدارس 2023»، من أجل أن يستطيع أولياء الأمور شراء احتياجاتهم من الأدوات المدرسية قبل بدء العام الدراسي «2023- 2024».